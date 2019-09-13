” المرور ” توضح الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان
أوضحت إدارة المرور الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.
وتفصيلآ، قالت ” المرور ” أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.
وجاء ذلك ردًا على استفسار ” مواطن ” مركبته قديمة، تم تحرير مخالفة له لعدم وضع الحزام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82298 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب ,,
غاده[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 12 دقيقة
المفروض مراعاة في ربط حزام الامان حتى ابوكرش كبيره
لانه يجد صعوبه في ربطه .
وايضا هو لايحتاجه لان كرشه مثل الثقالات ابدا مايطير من مكانه في حالة حدوث حادث لاسمح الله تعالى
🤣🤣🤣