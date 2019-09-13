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” المرور ” توضح الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان

” المرور ” توضح الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان
علي القحطاني(صدى):

أوضحت إدارة المرور الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.

وتفصيلآ، قالت ” المرور ” أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ” مواطن ” مركبته قديمة، تم تحرير مخالفة له لعدم وضع الحزام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 12 دقيقة

المفروض مراعاة في ربط حزام الامان حتى ابوكرش كبيره
لانه يجد صعوبه في ربطه .
وايضا هو لايحتاجه لان كرشه مثل الثقالات ابدا مايطير من مكانه في حالة حدوث حادث لاسمح الله تعالى
🤣🤣🤣

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