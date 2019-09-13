” المرور ” توضح الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان

علي القحطاني(صدى):

أوضحت إدارة المرور الحالات التي لا يجوز فيها تحرير مخالفة عدم ربط حزام الأمان.

وتفصيلآ، قالت ” المرور ” أن مخالفة عدم ربط حزام الأمان، يتم تطبيقها على المركبات من موديلات 1985 فما فوق.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ” مواطن ” مركبته قديمة، تم تحرير مخالفة له لعدم وضع الحزام.