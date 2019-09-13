جامعة الملك عبدالعزيز تحتل المرتبة الأولى عربيا في قائمة ” التايمز “

علي القحطاني(صدى):

تحتل جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الأولى عربياً والـ 201 عالمياً، ضمن أحدث تصنيف للجامعات على مستوى العالم.

وأشار تصنيف ” التايمز ” لجودة التعليم العالي لعام 2020، إلي حصول جامعة الفيصل بالرياض، على المركز الثاني عربياً، والـ 251 عالمياً من بين 1400 جامعة عالمية، فيما جاءت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين في المرتبة الثالثة عربياً والـ 301 عالمياً.

وتأتي جامعة الملك عبدالعزيز في المقدمة وتليها جامعة الفيصل، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود رابعة، وتليها جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، ثم جامعة الملك خالد، وبعدها جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وشملت قائمة التصنيف أكثر من 1400 جامعة من 92 دولة، مع مراعاة جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية.