بالفيديو.. رجل يقود سيارته الملتهبة على طريق سريع

واشنطن(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو صادم لرجل يقود سيارته على طريق سريع في الولايات المتحدة الأمريكية بينما النيران مشتعلة أسفل السيارة، وكأنها تسير على إطارات ملتهبة.

وفي الفيديو يمكن سماع صوت ركاب السيارة وهم يصرخون على السائق في محاولة لجذب انتباهه، و تنبيهه إلى أن النار المشتعلة أسفل السيارة، ونسمع صوت أحدهم يقول ” النار مشتعلة أسفل السيارة يا رجل”، لكن دون جدوى، فقد واصل قائد السيارة السير بها بسرعة كبيرة بينما استمرت النيران.

وفي النهاية تمكن ركاب السيارة من جذب انتباه السائق، الذي أبطأ السيارة حتى توقفت تماماً، وتمكن من إطفاء النيران ، حيث تبين أن النيران اشتعلت في سائل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بالسيارة.