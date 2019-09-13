سفارة المملكة في ويلنغتون تنصح المواطنين بإدخال البيانات الشخصية لدى السلطات قبل السفر

ويلينغتون(صدى):

نبهت سفارة المملكة في ويلنغتون في بيان إعلامي ، المواطنين المسافرين إلى نيوزلندا أو الراغبين في المرور عبر مطاراتها ، إلى أنه اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل ستلزم السلطات النيوزلندية القادمين على إدخال بعض المعلومات والبيانات الشخصية قبل السفر بـ 72 ساعة على الأقل .

واشارت أن إدخال البيانات يكون عبر موقعهم الإلكتروني أو الأجهزة الذكية عبر تطبيق NZeTA ، ولمزيد من المعلومات برجاء الدخول للرابط التالي :اضغط هنا