تجنبي الإكريليك.. 4 نصائح هامة لجمال أظافرك ومنع تكسرها
تعاني بعض النساء من مشاكل الأظافر كتكسرها وجفافها وضعفها مما يقلل من جمال مظهر اليدين ، فضلاً عن الضرر الصحي .
وينصح موقع ” هيلثي ” بإتباع تلك النصائح للمحافظة على أظافرك ، وذلك على النحو التالي :
1-تجنبي إستخدام المواد الكيميائية ، مثل الملمعات والإكريليك التي تسبب هشاشة الأظافر وجفافها .
2-اتبعي نظام غذائي صحي ، كتناول الخضراوات الورقية ومضادات الأكسدة كالتوت الأزرق واللوز الذي ينعم الأظفر .
3-قصي أظافرك بشكل دوري : فلا تتركيها فترة طويلة دون تهذيب لأنها ستضعف بلا شك .
4-ابتعدي عن الطلاء فترة مناسبة : فلا تضعي طلاء تلو الآخر وانتظري فترة لراحة أظافرك .
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