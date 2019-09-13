تجنبي الإكريليك.. 4 نصائح هامة لجمال أظافرك ومنع تكسرها

واشنطن(صدى):

تعاني بعض النساء من مشاكل الأظافر كتكسرها وجفافها وضعفها مما يقلل من جمال مظهر اليدين ، فضلاً عن الضرر الصحي .

وينصح موقع ” هيلثي ” بإتباع تلك النصائح للمحافظة على أظافرك ، وذلك على النحو التالي :

1-تجنبي إستخدام المواد الكيميائية ، مثل الملمعات والإكريليك التي تسبب هشاشة الأظافر وجفافها .

2-اتبعي نظام غذائي صحي ، كتناول الخضراوات الورقية ومضادات الأكسدة كالتوت الأزرق واللوز الذي ينعم الأظفر .

3-قصي أظافرك بشكل دوري : فلا تتركيها فترة طويلة دون تهذيب لأنها ستضعف بلا شك .

4-ابتعدي عن الطلاء فترة مناسبة : فلا تضعي طلاء تلو الآخر وانتظري فترة لراحة أظافرك .