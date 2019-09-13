تركي الدخيل: من حقنا أن نؤدي العرضة في شوارع واشنطن فخرا بالأمير بندر بن سلطان

عادل الحربي(صدى):

كشف سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل عن بعض المواقف التاريخية للأمير بندر بن سلطان التي شغلت الرأي العام العالمي والأمريكي خلال حقبة عمله كسفير المملكة لدى الولايات المتحدة من عام 1983وحتى عام 2005 .

ورفع ” الدخيل ” الستار عن بعض الكواليس التي دارت خلال تلك الفترة مؤكدة ثقل أهم سفراء المملكة الذي ظل يشغل الفكر الأمريكي والعالمي حتى الآن .

واستشهد الدخيل ببعض الكتب والأعمال الفنية التي نسجها أمريكون في محاولة للكشف عن صندوق الأمير وعلاقاته المتشعبه وتأثيره القوي على الرئيس بوش حينها والمسؤولين الأمريكيين .

وقال الدخيل تعليقاً على فيلم ” فهرنهايت 11/9 ” الذي قدمه المخرج الشهير مايكل مور عن نفوذ الأمير بندر وثقله السياسي: لو كان ربع ما زعمه صحيحاً، فهذا يقتضي أن نؤدي العرضة في شوارع واشنطن، فخراً بعمل بندر بن سلطان.

وأكد الدخيل أن بعض الأمريكيين ومنهم ” مور ” قد تشبع بنظرية المؤامرة ، لكن الأمر يدعو للفخر لتأثير المملكة عبر الأمير النافذ على الموقف الأمريكي والدولي .

وتطرق الدخيل إلى حواره الصحفي مع الأمير بندر بن سلطان ، كاشفاً عن تعلمه دروس من الأمير الذي كان ملئ السمع والبصر ، ما بين ذكاء المسؤول ودبلوماسيته واحترافه في إدارة المواقف .

وكان من بين تلك الأسئلة ما ورد في كتاب بوب وود ورد الذي أثار ضجيج حينها ، عندما أكد أن فاعلية بندر في واشنطن جعلته يعرف بموعد إعلان الحرب الأميركية على العراق ٢٠٠٣ قبل الموعد، لا بل قبل وزير الخارجية الأميركي!

وأجاب عليه: لو لم يكن للرئيس الأميركي مصلحة في إبلاغي، ولم يكن لبلادي قيمة بالغة لديهم، لما أبلغوني .

وحاول الدخيل إلقاء لضوء على بعض المواقف الثرية للأمير النجم ، مناشداً إياه بكتابة مذكراته لتوثق معها تاريخ المملكة .