” إيميليانو ” : أريد أن أكون الحارس رقم واحد في أرسنال
عبر الحارس الثالث لأرسنال إيميليانو مارتينيز عن غضبه الشديد؛ بسبب الجلوس على دكة البدلاء لمصلحة الحارس الألماني الدولي بيرنرد لينو.
وعن ذلك، قال ” إيميليانو ” : ” هدفي هو أن أصل للمنتخب الأرجنتيني، لدي الإمكانيات المناسبة لذلك، أحتاج فقط إلى دقائق أكبر للعب ” .
وتابع: ” أريد أن أكون الحارس رقم واحد في أرسنال وأقدم موسمًا رائعًا، فأنا أرغب بأن ألعب مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2020 ” .
واستكمل: ” أرغب في اللعب هذه هي أولويتي، بعد تسع سنوات فقدت إيقاعي وأردت أن أرحل، ولكنهم أخبروني بأنني سألعب مزيد من الدقائق، فقررت أن أبقى لمحاولة أن أكون الرقم واحد ” .
وأضاف ” إيميليانو ” : ” إذا لم أكن واثقاً بأنني يمكنني أكون الرقم واحد، لم أكن سأستمر مع أرسنال ” .
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