” إيميليانو ” : أريد أن أكون الحارس رقم واحد في أرسنال

نواف السالم(صدى):

عبر الحارس الثالث لأرسنال إيميليانو مارتينيز عن غضبه الشديد؛ بسبب الجلوس على دكة البدلاء لمصلحة الحارس الألماني الدولي بيرنرد لينو.

وعن ذلك، قال ” إيميليانو ” : ” هدفي هو أن أصل للمنتخب الأرجنتيني، لدي الإمكانيات المناسبة لذلك، أحتاج فقط إلى دقائق أكبر للعب ” .

وتابع: ” أريد أن أكون الحارس رقم واحد في أرسنال وأقدم موسمًا رائعًا، فأنا أرغب بأن ألعب مع الأرجنتين في كوبا أمريكا 2020 ” .

واستكمل: ” أرغب في اللعب هذه هي أولويتي، بعد تسع سنوات فقدت إيقاعي وأردت أن أرحل، ولكنهم أخبروني بأنني سألعب مزيد من الدقائق، فقررت أن أبقى لمحاولة أن أكون الرقم واحد ” .

وأضاف ” إيميليانو ” : ” إذا لم أكن واثقاً بأنني يمكنني أكون الرقم واحد، لم أكن سأستمر مع أرسنال ” .