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    سبتمبر

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  3. امرآة توثق نجاة زوجها من طلقات نارية عند باب المنزل

امرآة توثق نجاة زوجها من طلقات نارية عند باب المنزل




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