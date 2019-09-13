الكشف عن عدد العمالة المنزلية في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أوضحت احصائية رسمية أن عدد العمالة المنزلية في المملكة يزيد على ثلاثة ملايين عامل وعاملة.

وشكل السائقون في المنازل نسبة 53.6 %، يليهم الخدم وعمال النظافة بنسبة 44 %، بينما تمثل فئة السائقين والخدم ما نسبته 97.6 % من إجمالي العمالة المنزلية.

ولفتت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، إلي أن إجمالي عدد السائقين يبلغ 1.666.042؛ من بينهم 494 سائقة ” إناث ” .

وبلغ عدد الخدم وعمال تنظيف المنازل 1.368.820؛ عدد الذكور منهم 364631، فيما بلغ عدد حرّاس المنازل والعمائر والاستراحات 30506؛ بينهم 14 من الإناث، فقد وصل عدد العمالة المنزلية من جميع الفئات 3.109.173 عاملاً وعاملة.