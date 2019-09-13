بعد أنباء موتها.. الجمارك: ثبت وجد قصد تهريب في إبل جمرك الرقعي

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للجمارك، توضيحًا بشأن ما تم تداوله حول إرسالية ” إبل ” في جمرك الرقعي وحجزها دون علف أو ماء ومات بعض منها.

وأوضحت الهيئة، أنه وردت إرسالية ” إبل ” إلى جمرك الرقعي بقصد الخروج من المملكة، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية تبين أنها لم تستوفي الشروط اللازمة للخروج بها، كما ثبت للجمرك وجود قصد تهريب، وعليه تم إبلاغ صاحب الإرسالية المخالفة بربط قیمتها بالتأمين لحين الانتهاء من إجراءات القضية، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك، مما استدعى قيام جمرك الرقعي بتخصيص مكان للإبل في المنفذ ليتمكن صاحبها من رعايتها والعناية بها، ولا زال حتى هذه اللحظة يقوم برعايتها رافا تنفيذ ما أبلغ به، علما أن القضية أحيلت إلى النيابة العامة – جهة الاختصاص بالتحقيق في قضايا التهريب الجمركية.

وأضافت أن جمرك الرقعي يستقبل يوما إرساليات ” إبل وأغنام ” يقوم أصحابها بإخراجها إلى دولة الكويت، وتتم عملية خروجها بانسيابية ومرونة: لاستيفائها الشروط اللازمة.

وطلبت الهيئة، من وسائل الإعلام التي تداولت الخبر إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار والاستناد في نقلها على المصادر الموثوقة والرسمية.