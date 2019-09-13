ضربة موجعة جديدة لـ ” أردوغان “

أنقرة(صدى):

كشف رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو اليوم الجمعة، عن استقالته بصفة رسمية من حزب ” العدالة والتنمية ” وهو ما يؤكد استمرار تفكك الحزب الحاكم.

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار إحالة ” أوغلو ” على اللجنة التأديبية، حيث تأتي هذه الاستقالة لتؤكد أن حزب العدالة والتنمية أصبح في تفكك.

وتعهد الرئيس الأسبق للحزب في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه استقالته من الحزب الحاكم، بإنشاء حركة سياسية جديدة، داعيًا الجميع للمشاركة معه في تشكيل هذه الحركة.

يذكر أن ” أوغلو ” من أبرز شخصيات الحزب الحاكم، حيث تقلد مناصب حزبية وحكومية عديدة بينها وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء.

وكان رئيس الوزراء التركي السابق قد انتقد في أواخر أبريل الماضي، حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه وعبر عن عدم الارتياح داخله.