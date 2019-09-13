الهلال يخطط لخطف نجم الأهلي 

ماجد محمد(صدى):

يخطط مجلس إدارة نادي الهلال، لخطف أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القليلة القادمة.

وأبرم الهلال العديد من الصفقات القوية، خلال الميركاتو الصيفي، حيث ضم كل من المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، والظهير الأيمن أمير كردي، ومتوسط الميدان الكولومبي جوستافو كويلار، بالإضافة إلى المهاجم صالح الشهري.

وبالرغم من نفي الأهلي في أكثر من مرة، وقع حارسه الشاب محمد الربيعي على عقود للهلال، ولم يؤكد استمراره أكثر من الموسم الحالي مع الفريق الأول، ليصبح اللاعب بالفعل قريبًا من ارتداء قميص الزعيم، العام القادم.

ومن المتوقع أن ينتهي عقد الحارس الشاب مع النادي الأهلي، في 30 يونيو 2020، أي أنه سيدخل الفترة الحرة التي تسمح له التوقيع لأي فريق، في شهر يناير القادم.

ورفض الربيعي، تجديد عقده مع الأهلي، حيث يرى أنه لن يحظى بأي فرصة للمشاركة، في ظل تواجد الثنائي الكبير محمد العويس وياسر المسيليم.