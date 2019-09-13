الإعلان عن موعد بدء بيع أجهزة آيفون الجديدة 

وكالات(صدى):

تطلق شركات الاتصالات والمتاجر المتخصصة عند الثالثة من عصر اليوم الجمعة، خدمة الطلب المسبق لأجهزة الآيفون الجديدة وذلك عبر مواقعها الإلكترونية.

ومن المقرر أن يبدأ البيع الرسمي للأجهزة الجديدة يوم الجمعة الموافق ٢٠ سبتمبر الجاري.

‏‫يذكر أن شركة أبل أعلنت رسميّاً قبل يومين عن أحدث إصداراتها من هواتف الآيفون التي حملت هذا العام اسماً جديداً، هو iPhone 11 Pro وPro Max، بـ 3 كاميرات، تضم تقنيات متطورة، وشاشة OLED محسنة.

وجاء هاتف آيفون 11 برو الجديد بنوعين: النوع الأول آيفون11 برو بقياس 5.8 بوصة، والنوع الثاني آيفون 11 برو ماكس بقياس 6.5 بوصة. وكلا الهاتفين يأتي بشاشة من نوع OLED مع معدل تباين 2،000،000:1، ومستوى سطوع بمعدل 1،200 شمعة، وكفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 15 %. وتطلق الشركة على تقنية الشاشة Super Retina XDR.