ليفربول يسعى لمواصلة انتصارته أمام نيوكاسل غدا

نواف السالم(صدى):

يأمل ” ليفربول ” أن تتم مواصلة انتصاراته وتعزيز صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم، عندما يستضيف ” نيوكاسل ” غدًا السبت.

وتفصيلآ، يحاول ليفربول استئناف انطلاقته الناجحة بعد فترة التوقف الدولي وتحقيق الفوز الخامسة على التوالي، حيث يتربع على القمة برصيد 12 نقطة بعد الفوز في جميع المباريات الأربعة التي خاضها في المسابقة حتى الآن.

وعن ذلك، قال مدافع ليفربول الهولندي فيرغيل فان دايك: “ نود مواصلة الانتصارات، كما نريد الفوز في كل المباريات التي نخوضها في الفترة المقبلة ” .

وأضاف: ” سنخوض 7 مباريات قبل فترة التوقف الدولي التالية، نريد الفوز بأي مباراة، ولهذا فإن هدفنا الآن هو الفوز بهذه المباريات السبعة.. هذا ما سنحاول فعله ” .

يذكر أن ليفربول كان قد سحق بيرنلي بثلاثية نظيفة قبل فترة التوقف الدولي، ولكن هذه المباراة أثارت بعض الجدل.

حيث شهدت تفضيل اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول تسديد الكرة بدلاً من تمريرها إلى زميله السنغالي ساديو ماني، وهو ما أصاب الأخير بشيء من الإحباط.