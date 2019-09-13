4 طرق للتخلص من أضرار الملح دون التأثير على مذاق الطعام
يعتبر الملح الزائد في الطعام من أكثر المواد الضارة بالجسم نتيجة لإحتباس السوائل وإرهاق الكلى وارتفاع الضغط وقد تؤدي زيادته إلى النوبات القلبية والسكتتات الدماغية .
ووفقاً لموقع ” هيلثي إيتنغ ” فإن هناك طرق فعالة للتخلص من تأثير الملح الزائد ، وهي :
1-شرب الماء ، والمعدل الطبيعي للبالغين من 8 إلى 12 كوب في اليوم وينبغي الزيادة حال الرغبة في إنقاص تأثير الملح .
2-تناول الأطعمة الغنية بالماء ، مثل : البرتقال ، التفاح ، الخس ، الفراولة ، دقيق الشوفان المصنع من ماء وزبادي .
3-تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل : الطماطم ، الأفوكادو ، الفاصوليا ، الفراولة ، الموز ، البطاطا .
4-إضافة البوتاسيوم للطعام : إذ يتفاعل مع الصوديوم ” الملح ” ويعمل على توازن السوائل بالجسم .
وينصح لمرضى الكلى بإستشارة الطبيب قبل الإعتماد على البوتاسيوم أو زيادة تناول الأطعمة الغنية به ، لضمان عدم حدوث مضاعفات .
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