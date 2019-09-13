4 طرق للتخلص من أضرار الملح دون التأثير على مذاق الطعام

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعتبر الملح الزائد في الطعام من أكثر المواد الضارة بالجسم نتيجة لإحتباس السوائل وإرهاق الكلى وارتفاع الضغط وقد تؤدي زيادته إلى النوبات القلبية والسكتتات الدماغية .

ووفقاً لموقع ” هيلثي إيتنغ ” فإن هناك طرق فعالة للتخلص من تأثير الملح الزائد ، وهي :

1-شرب الماء ، والمعدل الطبيعي للبالغين من 8 إلى 12 كوب في اليوم وينبغي الزيادة حال الرغبة في إنقاص تأثير الملح .

2-تناول الأطعمة الغنية بالماء ، مثل : البرتقال ، التفاح ، الخس ، الفراولة ، دقيق الشوفان المصنع من ماء وزبادي .

3-تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل : الطماطم ، الأفوكادو ، الفاصوليا ، الفراولة ، الموز ، البطاطا .

4-إضافة البوتاسيوم للطعام : إذ يتفاعل مع الصوديوم ” الملح ” ويعمل على توازن السوائل بالجسم .

وينصح لمرضى الكلى بإستشارة الطبيب قبل الإعتماد على البوتاسيوم أو زيادة تناول الأطعمة الغنية به ، لضمان عدم حدوث مضاعفات .