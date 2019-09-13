” ظهرت لي حالة الاستحقاق وأرغب بشراء منزل جاهز من السوق ” .. و ” الإسكان ” ترد 

نايف السالم(صدى):

رد برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان على سؤال أحد متابعيه عبر موقع ” تويتر ” ، قائلا: ” ظهرت لي حالة الإستحقاق ” مستحق ” وأرغب بشراء منزل جاهز من السوق، ماهي الطريقة؟ “.

وأوضح برنامج الدعم السكني من وزارة الإسكان أنه في حال كنت مستحق توجه لأحد الجهات التمويلية المناسبة لك ليتم إقراضك قرض عقاري مدعوم الأرباح تشتري فيه وحدتك السكنية الجاهزة من السوق.

ولفتت إلي أنه يمكن الإطلاع علي كافة التفاصيل وشروط الاستحقاق من خلال بوابة سكني الإلكترونية، لمزيد من التفاصيل: هنا