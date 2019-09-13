ألفيس يخرج عن صمته ويوضح سبب رفضه عرضين من برشلونة ويوفنتوس 

نواف السالم(صدى):

قال المدافع البرازيلي المخضرم داني ألفيس، المنضم إلى ساو باولو، إنه رفض عرضين من برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح ألفيس: ” أُتيحت لي فرصة العودة إلى يوفنتوس وبرشلونة في الصيف الماضي، لكن ساو باولو هو الفريق الوحيد الذي آمن بي، ومنحني عقدًا حتى العام 2022 “.

ولفت المدافع البرازيلي: ” معظم الأندية الأخرى لم تقدم لي ذلك العرض، لأنهم لم يؤمنوا بي ويعتقدون أنني قاربت على الانتهاء ” ، مبينا: ” ما كنت أريده هو الحصول على الاستقرار، كي أقاتل حتى كأس العالم 2022. كانت هذه هي نقطة البداية لي للتحدي المقبل “.

وأبان ألفيس الذي لعب لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وإشبيلية: ” أنا لا أتخذ قرارات بشكل مفاجئ بشأن الفريق الذي سألعب له، ولكن أدرس ماذا سيعطيني هذا الفريق؟ كيف سيجعلني شخصًا أفضل؟ كيف سيحولني إلى لاعب أكثر احترافية؟ “.