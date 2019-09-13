السبب وراء فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة 

علي القحطاني(صدى):

أوضح وزير الطاقة الأمير ” عبد العزيز بن سلمان ” ، أن فصل وزارة الطاقة عن قطاع الصناعة والثروة المعدنية يهدف لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الدخل الحكومي بعيدا عن النفط.

ولفت إلي أن الفصل لا علاقة له بتسريع طرح أرامكو، بل جاء بهدف تحقيق استقلالية قطاع الصناعة والتعدين، وتنفيذ برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وإيجاد مصادر نمو أخرى غير الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

وشدد : ” يجب على القطاعات الحكومية المختلفة أن تعمل كمنظومة واحدة، وهذا في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 “.