زيدان يواجه مشكلة بوسط الملعب بعد إصابة مودريتش وإيسكو

طلال الغامدي(صدى):

استعرضت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية مشكلة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي سيعاني في اختيار لاعبي وسط الملعب.

وتعود هذه الصعوبة لإصابة كل من لوكا مودريتش وإيسكو وغيابهما عن مواجهتي ليفانتي وباريس سان جيرمان.

وتفصيلآ، تضرب إصابة ” مودريتش ” خطط زيدان؛ لأن اللاعب الوحيد الجاهز 100% هو الألماني توني كروس، بينما لوكا مودريتش مصاب.

أما كاسيميرو وفالفيردي عائدان من رحلة طويلة، ولن يتدربا مع الفريق سوى حصة واحدة قبل مواجهة ليفانتي، مما يفرض على ” زيدان ” تغييرًا في خطته.

وعن فكرة ” زيدان ” ، فكانت تدور حول منح الراحة لكاسيميرو أمام ليفانتي؛ ليكون جاهزًا للقاء باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه ” زيدان ” نفس المشكلة أمام باريس سان جيرمان، حيث يحتاج لبديل للكرواتي لوكا مودريتش وسيكون كاسيميرو وكروس أساسيين.

فيما سيتنافس ” فالفيردي وجيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز ” على المشاركة في وسط الملعب.