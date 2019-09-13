بشرى سارة من ” الحج ” بشأن إصدار تأشيرات العمرة 

عادل الحربي(صدى):

دعت وزارة الحج والعمرة، الشركات والمؤسسات، لإصدار تأشيرات العمرة للعام 1441هـ عبر المسار الإلكتروني للعمرة.

وبحسب الضوابط؛ فإن المعتمر يختار الوكيل الخارجي المرتبط بشركة العمر، ومن ثم اختيار برنامج العمرة المتضمن حزم الخدمات وأرقام تذاكر الذهاب والعودة، ليقوم الوكيل الخارجي بتسجيل بيانات المعتمرين وتعبئة الاستمارة المطورة ورفع المستندات ثم إرسالها لشركة العمرة المرتبط بها للموافقة على الطلب أو رفضه.

ويساهم الإجراء التالي بحسب تعميم للوزارة في دفع قيمة البرنامج عبر نظام الدفع الإلكتروني المطور لتحصيل قيم حزم خدمات العمرة من الخارج، عبر الحسابات المخصصة لكل وكيل خارجي في البنك المتعاقد مع شركة العمرة المرتبطة بالوكيل الخارجي.

وبعد ذلك يصدر الرقم المرجعي لطلب التأشيرة، الذي يتم إدخاله في منصة وزارة الخارجية لاستكمال إصدار التأشيرة، ومن ثم يتم الإشعار بالموافقة على طلب وصدور التأشيرة عبر نظام العمرة.