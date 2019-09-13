الصحة ترد على ازدياد معاناة مرضى القلب بمستشفى في جازان

تركي السالم(صدى):

ردت ” صحة جازان ” على ما تم تداوله عن ازدياد معاناة مرضى مستشفى ” الأمير محمد بن ناصر ” بمنطقة جازان، مع ارتفاع درجات الحرارة في عددٍ من أقسام وأروقة المستشفى بسبب ضعف التكييف.

وعن ذلك، قال المتحدث باسم ” صحة جازان ” محمد دراج: ” نوضح لكم أن نظام التكييف المركزي بالمستشفى يعمل حاليًا بكامل طاقته لوحدات مبردات المياه الرئيسة، ومعظم وحدات مناولة الهواء الفرعية الخاصة بجميع أرجاء المستشفى ” .

وأضاف ” دراج ” : ” في الآونة الأخيرة تأثرت بعض أقسام المستشفى مع زيادة درجة حرارة الصيف، بسبب ضعف كفاءة بعض وحدات مناولة الهواء وعدم تحقيق النتيجة المرجوة خلال فترة الصيف ” .

كما ذكر أنه تم وضع حلول عاجلة بتوفير وحدات منفصلة للأقسام الحيوية للطوارئ والعيادات وقسم العناية القلبية؛ مما ساعد في تحسين التبريد وحافظ على سير العمل.

وتتطرق للحديث عن ” التعميد الوزاري ” بوحدات تكييف باكج طبية هواء نقي ١٠٠%، والتي تم توريدها بالموقع، فيما سيتم تركيبها لأقسام العمليات والقلب وغيرها من الأقسام.

وتشمل الحلول أيضًا إحلال الوحدات التي لا تحقق الكفاءة المطلوبة، وزيادة السعة للنظام بما يتناسب مع تشغيل المستشفى بنطاق خدماته الحالية.

وكان عددًا من المرضى في المستشفى قاموا بالشكوى من ضعف التكييف وتأخر نتائج الحلول الجذرية، فيما أشار ذوو مرضى بقسم القلب إلى أن انخفاض التكييف زاد من آلامهم ومواجعهم.