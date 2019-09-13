تعاون جديد بين الصناعات العسكرية و ” QDM ” لتطوير المنتجات الدفاعية

عادل الحربي(صدى):

نجحت الشركة السعودية للصناعات العسكرية في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ” QDM ” المشروع المشترك بين شركة ” كينيتيك ” لتكنولوجيا الدفاع البريطانية، ومجموعة ” دار مصادر ” للطاقة والتكنولوجيا السعودية” .

وتهذف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون لتطوير المواهب المحلية وتقييم منتجات قطاع الدفاع السعودي وقدرات المملكة في إختبارها ونقل القدرات الفنية .

وحضر التوقيع الذي تم أمس الخميس رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية “أحمد الخطيب” ، ورئيس مجلس إدارة شركة QDM “عبد الرحمن بكر ” ، ومسؤولين من الجانبين ، وذلك بمعرض معدات الدفاع والأمن الدولي بمركز إكسل بلندن .