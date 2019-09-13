معلومات صادمة عن آيفون11

وكالات(صدى):

أحبط جمهور ” أبل ” بعد كشفها عن هواتفها الجديدة آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس، ويأتي ذلك بعد غياب بعض المزايا المنتظرة عن الهواتف الجديدة ومن أبرزها أولا.. قلة الألوان: قدمت الهواتف الجديدة آيفون 11 برو و11 برو ماكس عددًا قليلاً من خيارات الألوان المتوفرة، وهي الفضي والأسود والذهبي الوردي واللون الجديد، وهو الأخضر القاتم.

ثانيا..ضعف مزايا ”البرو“: الفرق الملحوظ في السعر بين آيفون 11 وآيفون 11 برو، ويبلغ 300 دولار، غير مقنع بالمرة عند مقارنته بالمزايا التي سيحصل عليها مستخدمو الإصدار ”البرو“، حيث إن الهاتفين سيصلان بنفس المعالج ونفس الكاميرا، فيما عدا العدسة الثالثة بميزة التكبير، وكذلك الكاميرا السيلفي ستكون مشتركة.

ثالثا.. غياب فتحة USB-C: تستمر ”أبل“ في تقديم هواتفها الجديدة بفتحة الشحن ونقل البيانات التقليدية Lightening Port، وتتأخر في التحول بشكل كامل إلى فتحة USB-C الأكثر شهرة، والتي تستخدمها على متن أجهزة ماك.

رابعا.. غياب الشحن العكسي: بعد تقديم تلك الميزة من هواوي وسامسونغ، ما زالت أبل متأخرة في تقديم الشحن العكسي Reverse Charging على متن هواتف آيفون 11 الجديدة.

خامسا.. خدمات 5G: رغم عدم انتشارها وتشغيلها بشكل كامل في دول العالم، إلا أن السباق بين شركات الموبايل مشتعل نحو تقديم هواتف تدعم العمل بشبكات الجيل الخامس من خدمات الموبايل، فهواوي وأوبو وسامسونج وغيرها تسعى جميعًا نحو تقديم هواتف تعمل بالجيل الجديد من خدمات الموبايل.