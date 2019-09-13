ريهانا تكشف سر تركها الغناء

واشنطن(صدى):

كشفت النجمة العالمية ريهانا عن سر ابتعادها عن الغناء منذ ثلاث سنوات ، واعتزامها ترك الغناء لفترة أخرى .

وأكدت ريهانا لمعجبيها أن ابتعادها ثانيةً سيكون بشكل مؤقت ، بسبب إنشغالها بإمبراطورية الأزياء ومستحضرات التجميل والملابس الداخلية والتي تقدر بـ 485 مليون جنيه إستيرليني .

وقالت ريهانا في تصريحات لها : يجب أن تتحلوا بالصبر قبل سماع أي شيء جديد عني .

وأضافت : كل ما أقوم به سيكون مؤتمنًا سواء كان الألبوم أو العطور أو الملابس الداخلية أو المكياج أو الموضة، يجب أن تنتظروا أنا آسفة جدًا.

ولم تصدر ريهانا ألبوم غنائي منذ 2016 رغم نجاحها الساحق ، بسبب مشروعها الذي حقق إيرادات تزيد عن 120 مليون جنيه إستيرليني ، كما حققت لها ماركة التجميل الخاصة بها 80 مليون جنيه إستيرليني ، بخلاف قيمة علامتها التجاري