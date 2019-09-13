بالصور.. ” جوجل إيرث ” يعثر على جثة مفقودة منذ 22 عاما

واشنطن(صدى):

مكن برنامج ” جوجل إيرث ” الجهات الأمنية من العثور على بقايا جثة المفقود ” وليام مولت ” ، بعد مرور ٢٢ عامًا على اختفائه بعد خروجه من ناد ليلي.

وتفصيلآ، كان أحد السكان السابقين بولاية فلوريدا يتفقد أحد الأحياء على ” جوجل إيرث ” ، حيث قام بتكبير المشهد في البحيرة ورأى ما يشبه سيارة.

واتصل الساكن السابق في الحي بالمالك الحالي للمنزل، الذي لجأ إلى استخدام طائرة درون صغيرة لتصوير الموقع وتأكيد ما شاهده المستأجر السابق.

حيث شاهدوا سيارة بيضاء اللون على حافة بركة خلف منزله، وسارع الرجل إلى الاتصال بالجهات الأمنية ليجدوا المظهر الخارجي لسيارة بيضاء وقد علاها تكلس شديد.

وقامت الشرطة بإخراج السيارة من البركة وعثروا فيها على بقايا هيكل عظمي، تم التعرف عليه بحسب النظام الوطني للمفقودين ومجهولي الهوية على أنها تعود إلى ” مولت ” .

وكان ” مولت ” قد ذهب إلى ملهى ليلي في نوفمبر 1997، وعندما هم بالمغادرة وحيدًا قبيل منتصف الليل، لم تكن تظهر عليه أي آثار للسكر والثمالة.

وفي ذلك الوقت عندما اختفى، كان الحي مازال قيد الإنشاء لكن البركة كانت موجودة بالفعل.