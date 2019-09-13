للنساء فقط.. اكتشاف علاج ثنائي المفعول لأخطر مرضين في العالم

أوتاوا(صدى):

في تطور علمي جديد ، كشفت دراسة لجامعة كندية عن علاج ثنائي المفعول للمرض المزمن السكري نوع ثاني والمرض القاتل “تلف الدماغ ” ولكن للنساء فقط .

ويعتمد العلاج الجديد على مادة الميتفورمين التي تستخدم لعلاج السكري لدى الرجال والنساء إلا أن تأثيرها على الشفاء من تلف الدماغ يكون على المرأة فقط نظراً لهرمونات الأنوثة التي تنشط قدرة الخلايا الجذعية بخلاف هرمون الذكورة .

وأكد العلماء أن هذا الإكتشاف سيقود لعلاج مرض ألزهايمر وإصابات الدماغ والتلف الناتج عن السكتتات الدماغية والشلل الدماغي ولكن حتى الآن مفعول العلاج الجديد يظهر فقط على الإناث .