بالفيديو.. جينفير لوبيز تنجو من السقوط من علو شاهق

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة مرعبة عايشتها الفنانة الأمريكية جنيفر لوبيز، خلال حضورها العرض الأول لفيلمها السينمائي ” Hustlers ” .

حيث رصد مقطع الفيديو لحظة نجاة ” جنيفير ” من سقوط محقق؛ أثناء إلقائها التحية على الجمهور من على شرفة صالة السينما.

حيث فقدت توازنها وكادت أن تسقط من علو شاهق، لكنها تمكنت من الوقوف وتابعت التلويح للجمهور الحاضر.

وكانت النجمة العالمية قد خطفت الأنظار بمظهرها الجديد؛ وذلك خلال فعاليات مهرجان تورونتو السينمائي في كندا.