للمرة الأولى.. رواد الفضاء يصنعون أسمنت خارج الأرض

واشنطن(صدى):

تمكن رواد محطة الفضاء الدولية من صناعة الأسمنت لأول مرة بالفضاء، بعدما اكتشفوا إمكانية تشكيله بهيكل مختلف خلال التواجد في جاذبية منخفضة.

ومن جهتها، أوضحت الباحثة الرئيسية والمهندسة المدنية ” ألكساندرا رادلينسكا “ من جامعة ولاية بنسلفانيا: ” في بعثات القمر والمريخ، يجب حماية الرواد والمعدات من درجات الحرارة والإشعاع الشديدة “.

ولفتت: ”الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إنشاء بنية تحتية في هذه البيئات خارج كوكب الأرض، وتوصلنا إلى فكرة إنشائها بمادة الخرسانة في الفضاء ويعتبر الأسمنت جزءًا أساسيًا من الخرسانة، وهي مادة قوية توفر حماية أفضل ضد الإشعاع ودرجات الحرارة القصوى، مقارنة بالمواد الأخرى.