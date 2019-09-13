خلال 5 أشهر.. مغادرة 23 ألف مهندس وافد لسوق العمل وارتفاع عدد المهندسين السعوديين

عادل الحربي(صدى):

كشف مصدر بالهيئة السعودية للمهندسين، أن 23 ألف مهندس ” وافد ” غادروا سوق العمل خلال 5 أشهر؛ لينخفض عدد المهندسين الأجانب المسجلين حاليًا لدى الهيئة إلى 125.66 ألف مهندس.

وتفصيلآ، أوضحت المصادر أن عدد المهندسين المواطنين المسجلين لدى الهيئة حاليًا ارتفع إلى 37.78 ألف مهندس، وذلك مقارنة بـ20 ألفًا خلال العام قبل الماضي.

أما عن المكاتب والشركات الهندسية، فقد تحدثت المصادر عن ارتفاع إجمالي عدد المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى الهيئة إلى 2517 مكتبًا، بينها 2077 مكتبًا رئيسيًا و440 مكتبًا فرعيًا.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على حزمة من الإجراءات؛ لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية المقبلة لرفع عدد المهندسين السعوديين من خلال تقديم الدعم الكامل لهم.