اكتشاف علاج لاستمرار خصوبة المرأة مع تقدم العمر

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية إطالة عمر التبويض لدى المرأة وجودته ليمكنها الإنجاب مع تقدم العمر .

ووفقاً لمجلة ” علم الوراثة ” ، فإن العلماء اكتشفوا إمكانية تطوير جين التبويض لدى نوع من الديدان يملك نفس عدد جينات الإنسان ” 20 ألف جين ” .

وأكد العلماء أن هناك جين وراثي يتحكم في نضوج البويضة وشيخوختها مما ينتج عنه خصوبة المرأة أو عقمها ، وبالتالي فإنه يمكن الوصول لعلاج جيني عبر التحكم بالجين من خلال تقنية تحرير الجينات .

ويمكن تطبيق هذا الكشف على النساء اللاتي طالما تخشى من تعدي عمر الأربعين أو ربما أقل دونما إنجاب .