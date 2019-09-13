موعد الطرح الأولي لأرامكو بالمملكة وتوقعات بأرباح تعادل اكتتاب 72 شركة منذ 10 سنوات

علي القحطاني(صدى):

كشفت وكالة بلومبيرج أن طرح 1% من أسهم عملاق النفط السعودية أرامكو للإكتتاب العام بالمملكة ، سيتم في نوفمبر المقبل .

وأكدت بلومبيرج أن ارباح النسبة المطروحة محلياً كمرحلة أولى ” 1% ” من الشركة التي تقدر قيمتها بـ1.5 تريليون دولار سيساوي عائدات 72 شركة تم طرح أسهمها في بورصة الرياض منذ 10 سنوات .

كما قالت أن بيع 1% من أسهم أرامكو سيتفوق على حصيلة الطرح الأولي لأكبر مانح للقروض بالمملكة ” البنك الأهلي التجاري ” بمرتين ونصف .