أول تعليق لنانسي عجرم على اعتزال إليسا 

بيروت(صدى):

تعرضت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، لانتقادات قاسية بسبب عدم تعليقها على قرار المطربة اللبنانية، إليسا، بخصوص اعتزال الغناء.

وأضافت نانسي: ” لطالما وُجّه إليّ هذا السؤال من بعض المقرّبين، ولم أعلّق على ما كتبته إليسا، أنني متأكدة من أنها ستتراجع عن قرار الاعتزال، فربما قررت ذلك وهي في حالة من العصبية “.

ولفتت نانسي: ” كلمة الاعتزال عواقبها وخيمة، ولا ينبغي لإليسا أن تقولها في الوقت الراهن، وأنا أعتبر اعتزال الفن رفضا لنعمة رب العالمين، وخصوصا من فنانة محبوبة مثل إليسا، التي تحسن اختيار الأغاني الجميلة ” .