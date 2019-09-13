بعد 10 سنوات.. تعويض مواطن على أرض استقطعت لصالح الطريق العام بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بجدة، بتعويض مواطن على الحكم الذي صدر من ديوان المظالم بأحقيته في التعويض عن أرضه التي استقطعت منها بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة التابعة لأمانة جدة جزءاً لصالح الطريق العام بعد ما يقارب 10 سنوات.

وأوضح المواطن أن بلدية المظيلف اقتطعت جزءاً من أرضه بمساحة تقارب 3 آلاف متر مربع، لصالح شارع بعرض 12 متراً عام 1425هـ.

وأشار إلى أنه عند مطالبته أفادوه بأنه ليس له الحق فيه؛ بحجة الضوابط العامة للتنمية، وأنه لصالح التنظيم العام.