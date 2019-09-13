اكتشاف غامض.. الجثث تتحرك من مكانها أثناء تحللها

كانبرا(صدى):

اكتشف باحثون من أستراليا أن ” الجثث ” تتحرك بصورة كبيرة أثناء تحللها، حيث أوضح التصوير الزمني للجثة داخل أول مزرعة للجسم البشري في أستراليا أن أطرافها تحركت من مكانها أثناء جفافها وتحللها كل 30 دقيقة على مدار 17 شهرًا.

ومن جانبه، قال الباحث أليسون ويلسون: ” ما وجدناه هو أن الذراعين كانتا تتحركان بشكل كبير ” ، مبينًا أن الذراعين اللتين كانتا تلامسان جانبي الجثة تحركتا ثم عادتا مجددًا إلى مكانهما.

وأضاف: ” لقد تحركت الذراع بعيدًا ثم عادت لتلامس جانب الجثة تقريبًا مرة أخرى ” .

يذكر أن مزرعة ” الجسم البشري ” كان قد تم انشاؤها قبل 3 سنوات للتحقيق في التحلل البشري، في ظل ظروف مختلفة.