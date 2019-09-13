رئيس ريال مدريد يختار نجم التنس نادال لخلافته

طلال الغامدي(صدى):

كشف الرئيس الحالي لنادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، عن تفضيله لمواطنه رافائيل نادال نجم لعبة التنس ليصبح رئيسا للنادي من بعده؛ حيث يعد من كبار مشجعي ريال مدريد، وغالبا ما تحدث عن حبه لعملاق الدوري الإسباني.

واختار بيريز نادال ليصبح الرئيس القادم للنادي؛ حيث عقد مؤخراً اجتماعاً مع بعض الشخصيات البارزة في ريال مدريد، حيث أوضح لهم أن نادال يجب أن يكون وريثه.

وسيشهد العام المقبل انتخابات في النادي الملكي، ومن المتوقع أن يبقى بيريز في منصبه، إلا إذا حدث تطور مفاجئ؛ فيما كان نادال قد فتح الباب أمام رئاسة ريال مدريد عندما تحدث في عام 2017 عن الأمر قائلا: «أنت لا تعرف أبدا ما يمكن أن يحدث… الجميع يعلم أنني أحب كرة القدم وأن ريال مدريد هو فريقي المفضل».