فتاة تخدر زوجها وتصوره عاريًا لابتزازه

القاهرة(صدى):

أقدمت فتاة في مصر، على تخدير زوجها وتصويره بعد خلع ملابسه وتحصلت على بصمته على دفترين من إيصالات الأمانة و10 عقود و10 أوراق على بياض؛ حيث تم الإبلاغ عن الواقعة لتتحرك الشرطة على الفور.

وعند وصولها، وجدت الشرطة الزوج فاقدًا للوعي وعاريًا من ملابسه بالكامل، على سريره، وجرى نقله إلى المستشفى؛ فيما كان قد وقع لزوجته على وصل أمانة بمبلغ 30 ألف جنيه كضمان لإتمام الزواج، وهي الزوجة الثانية التي تقدمت بشكوى ضده رغم اتمام الزواج.

وذهب الرجل إلى زوجته في شقة الزوجية للحديث معها عن مستقبل تلك الزيجة، إلا أنها وضعت له المخدر داخل كوب عصير مانجو وجردته من ملابسه ثم صورته عاري الجسم وتحصلت على بصمته على دفترين إيصالات أمانة و10 عقود.