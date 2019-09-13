شركة BAE SYSTEMS تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية BAE SYSTEMS، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة، أن ذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف، والظهران؛ حيث أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدرب تحليل الصور (الرياض)، مدرب قوارب بحرية (الظهران)، مفتش مراقبة الجودة- التايفون (الطائف)، منسق القوة- التايفون (الطائف)، مدير المرافق (الرياض)، مدرب- قيادة رافعة شوكية (الظهران).

وأشارت إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2019م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هـــــنــــــــا..