31 مصاباً في انقلاب حافلة على طريق «الخرمة رنية»

حسين العلي(صدى):

استنفرت عمليات الشؤون الصحية بالطائف 6 مستشفيات للتعامل مع حادث حافلة للركاب وقع على طريق الخرمة –رنية ,بعد ان تلقت العمليات بلاغا عن الحادث,وسارعت غرفة العمليات الى ارسال 9 فرق طبية الى مكان الحادث من اجل التعامل معه ومساندة الهلال الاحمر والدفاع المدني والجهات الاخرى .

واشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبدالهادي الربيعي ان العمليات قامت بتحريك الفرق اولا باول وفقا لقربها من موقع الحادث,اضافة الى العمل على وضع فرق اخرى في حالة استعداد تحسبا لأي طاري,واكد ان عدد المصابين الذين استقبلهم مستشفى الخرمة العام وصل الى 31 حاله ,ولفت ان مدير الشؤون الصحية الصيدلي صالح بن سعد المؤنس تابع الحادث ووجه ببذل اقصى الجهود في هذا الاطار.

وقال «الربيعي» ان عمليات الشؤون الصحية بادارة الطوارئ والكوارث والنقل الاسعافي مرتبطة لاسلكيا بالعديد من الجهات ذات العلاقة بعمليات الانقاذ والاسعاف وابرزها مركز العمليات الامنية الموحد ,وعمليات الهلال الاحمر,كما ترتبط بخطوط ساخنة مع غرف العمليات بمديريات الشؤون الصحية في مناطق المملكة ,مما يسهل من عمليات التواصل في مثل هذه الحوادث وبالذات المشتركة بين اكثر من منطقة .