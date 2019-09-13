تيسير الجاسم يكشف سبب انضمامه للنصر الكويتي

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب تيسير الجاسم، اليوم الجمعة، عن سبب انضمامه لنادي النصر الكويتي؛ حيث شارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى يوم الاثنين، منذ انتقاله إليه.

وأوضح «الجاسم» لـ «في المرمى» : «أود أن أزيد نسبة مشاركاتي في الدوري الكويتي وأن أقدم مستوى عال في المنافسة».

وتحدث اللاعب عن الفوارق الفنية وسبب ختياره الكويت، قائلًا: «لم أفكر في الفوارق الفنية والمحترف دائماً يبحث عن فرصة لعب وخاصة أن زيادة عدد الأجانب قلصت مشاركة اللاعب السعودي، والنصر الكويتي في المواسم الخمسة الأخيرة لم ينزل من المراكز الخمسة الأولى وهم بحاجة للاعبي الخبرة».