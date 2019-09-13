ساعة آبل الجديدة تخطف الأنظار بمزاياها العديدة

واشنطن(صدى):

كشفت شركة آبل، عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 5، والتي تأتي بشكل مشابه في التصميم والحجم للجيل السابق من الساعة، لكنها تدعم عددًا من الميزات الجديدة، أهمها ميزة (Always-on display) في الشاشة.

وتضم ساعة آبل الجديدة Watch Series 5، مزايا عديدة منها: ميزة Always-on display، وهي أكبر تحديث وصل لساعة Watch Series 5، والتي تتيح لك معرفة الوقت أو الاطلاع على أي معلومات أخرى على الساعة دون الحاجة إلى رفع معصمك بشكل صريح، أو لمس الشاشة.

وتحتوي الساعة على بوصلة مدمجة تسمح لك بمعرفة اتجاهاتك من وجه الساعة مباشرة، ومع تطبيق الخرائط المُحدث يمكنك معرفة اتجاهك، كما يعرض تطبيق البوصلة الجديد اتجاهك بالإضافة إلى معلومات عن الارتفاع، وخطوط العرض، والطول والانحدار؛ فضلًا عن إجراء مكالمات لخدمات الطوارئ في أي دولة.

وتتمكن من أن تكتشف تعرضك للسقوط، وعند وقوع مثل هذا الحادث يصلك تنبيه بالتعرض لسقوط قوي، ويمكنك عندئذ الاتصال بخدمات الطوارئ، أو استبعاد التنبيه،كما تقدم آبل إطارًا جديدًا للساعة مصنوع من التيتانيوم، وهي مادة ثمينة في صناعة الساعات تتميز بالقوة والوزن الأخف من الستانلس ستيل، ويتوفر الإطار بلونين مصقولين في غاية الجمال.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الكثير من الميزات الجديدة في Watch Series 5 كجزء من الإصدار الجديد من نظام التشغيل WatchOS 6 – مما يعني أنها ستتوفر في الأجيال السابقة التي تدعم النظام أيضًا.