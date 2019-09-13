زوجان من الأفاعي يقتلان امرأة اقتحمت جلسة تزاوجهما

نيودلهي(صدى):

في فقدت امرأة هندية، حياتها بعدما جلست دون أن تنتبه على زوج من الثعابين لتلقى حتفها في غضون دقائق.

وكانت الضحية تتحدث بالهاتف مع زوجها جاي سينغ ياداف الذي يعمل في تايلاند، وخلال تجوالها في المنزل دخلت إلى غرفة نومها وجلست على حافة السرير.

ولم تتبه لوجود زوج من الثعابين لأن السرير كان يوجد عليه غطاء مزخرف بالعديد من الألوان التي غطت على وجود تلك الأفاعي فيما يبدو؛ وما أن جلست على السرير حتى لدغها أحد الثعابين مما أدى إلى فقدانها الوعي.

وذلك قبل أن تفارق الحياة خلال محاولة أهلها إسعافها إلى أقرب مستشفى؛ بينما أوضح خبراء بيطريون إن زوج الأفاعي كانا يتزواجان عندما جلست المرأة عليهما.