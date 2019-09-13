إطلاق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة «Swift»

برلين(صدى):

أزاحت شركة آيسر، الستار عن الموديلات الجديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب Swift، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين.

وجاءت الموديلات الجديدة بشاشات لمسية تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة ومعالجات إنتل الجديدة ويقل وزنها عن واحد كيلوجرام؛ فيما يعد أخف جهاز لاب توب بشاشة قياس 14 بوصة في العالم، حيث يبلغ وزنه 990 جراما ولا يتعدى سُمكه 14.95 ملم.

ويأتي تصميم جهاز آيسر Swift 5 الجديد معتمدًا على معالجات إنتل من الجيل العاشر (Ice Lake) وأقراص الحالة الساكنة بسعة تصل إلى 512 جيجابايت مع بطاقة رسوميات نفيديا Geforce MX250؛ فضلًا عن بطارية تدوم لمدة 12.5 ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع.