دينا الشربيني تعلن زواجها من عمرو دياب رسميًا

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى، اليوم الجمعة، عن زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات، وذلك في بيان لمكتبها الإعلامي.

وأكد البيان أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا إياها فى بيان صحفى بـ «زوجة عمرو دياب» بعدما انتشر مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وأبرز الفيديو، الهضبة وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية «يوم تلات» التي تم تسريبها مؤخرًا، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: «قولي له أنتي بالثلاث بنات».