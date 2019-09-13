عمران خان في المملكة قريبًا مع اشتعال الأوضاع في كشمير

إسلام أباد(صدى):

كشفت تقارير إعلامية في باكستان عن استعداد رئيس وزراء باكستان عمران خان لزيارة المملكة في وقت لاحق من هذا الشهر، في رحلته الثالثة للرياض.

وتتزامن هذه الزيارة مع اشتعال الأوضاع بين الهند وباكستان حول كشمير.

ومن المنتظر أن يتوجه ” خان ” إلى المملكة قبل رحلته إلى الولايات المتحدة لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في 27 سبتمبر.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني إنه سيلقي الضوء على قضية كشمير في خطابه بعد أن ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير الشهر الماضي.

وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني خلال زيارته للرياض مسؤولين سعوديين مهمين.