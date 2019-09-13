شاهد.. مواقف الملك سعود ضد إسرائيل: سرطان.. لن نصبر.. لو أننا توحدنا

نايف السالم(صدى):

نشر حساب ” الملك سعود ” ، جزءًا من أقوال الملك سعود رحمه الله الشهيرة في عيد جلوسه الخامس للشعب السعودي.

وقال الملك سعود: ” إن إسرائيل، بالنسبة للعالم العربي، هي بمثابة سرطان لجسم الإنسان، والطريقة الوحيدة للعلاج هي اقتلاعها تمامًا مثل السرطان ” .

وأضاف في عام 1948: ” لو أننا توحدنا لما كانت إسرائيل قد ظهرت. إسرائيل جرح خطير في جسم العالم العربي ، ولا يمكننا تحمل آلام هذا الجرح إلى الأبد ” .

وفي عام 1954، قال ” رحمه الله ” : ” ليس لدينا الصبر لرؤية إسرائيل تحتل جزءاً من فلسطين لفترة طويلة … نحن العرب يبلغ عددهم حوالي 50،000،000. لماذا لا نضحي بـ 10،000،000 من عددنا للعيش في فخر واحترام الذات؟ ” .

وقال الحساب تعليقًا على الكلمة: ” وبالفعل فإن كلمته هذه أثبتتها الأيام، ومدى استيعاب الكيان الصهيوني لها وآثارها المستقبلية وقد ذكر هذه الكلمة بنيامين نتنياهو في كتابه ” مكان بين الأمم ” .