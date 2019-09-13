ضبط شخصين بحوزتهما 600 لتر من العرق المسكر

نايف السالم(صدى):

نجح رجال أمن القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، في إحباط كمية كبيرة من العرق المسكر، كانت متجهة من طريق تبوك إلى المدينة المنورة.

وجاء ذلك بعد أن اشتبهوا بمركبة يقودها شخص آسيوي وآخر من جنسية إفريقية وعند إيقاف المركبة للتفتيش اتضح عليهما علامات الريبة والارتباك وعند تفتيش المركبة عثر على نحو 20 جالوناً، تبلغ سعة الواحد منها 30 لتراً تقريباً ممتلئة بالعرق المسكر، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة وتسليمهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات اللازمة.