ميسى يكشف أسرار في حياته الزوجية:أحب زوجتي منذ السادسة

نواف السالم(صدى):

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن أسرار في حياته الزوجية، مدافعًا عن نجله عندما شجع فريق منافس لبرشلونة.

وقال ميسي في حوار مع ” سبورت ” أن احتفال نجله ماتيو بهدف سجل في مرمى النادي الكتالوني كان لا يعلم أنه المنافس.

وأضاف أن ماتيو ينزعج عند هزيمته، قائلا إن عن احتفال ماتيو بهدف ريال بيتيس في مرمى برشلونة قائلا: ” لقد غضب عندما أخبرته أنه يشجع فريقا آخر، وليس من مشجعي البارسا “.

وأضاف: ” بالإضافة لانزعاجه عندما قالوا إنه كان يهتف لهدف ريال بيتيس وكان هذا غير حقيقي، لقد كانت إحدى هجماتنا التي أصابت الشباك الجانبية وكان يعتقد أنها هدف. لقد بدأ يفهم ماذا يعني عندما نخسر، وماذا تمثل الهزيمة لي وللفريق “.

وعن زوجته قال: ” تعتبر كل شيء بالنسبة لي، وجودها بجانبي يسهل أمورا كثيرة، ونعرف بعضنا منذ فترة طويلة، وتعرف كيف تتعامل معي في كل الأوقات، تحديدا الفترات السيئة “.

ووصف ميسي زوجته بأنها ” رفيقة رائعة وشخصية عملية، ودائما ما تكون في حالة مزاجية جيدة “.

ولفت إلى أنه تعرف عليها وهو في سن السادسة، إذ كانت أنتونيلا ابنة عم صديقة ” البرغوث ” المفضلة، ومن خلالها تعرف عليها.