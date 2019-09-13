السبر: الإنسان لا يعرف أنه مسحور (فيديو)
أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، كيف يعرف الإنسان أنه مسحور وطريقة علاج نفسه، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يعرف أنه مسحور وإنما العلم عند الله.
وقال ” السبر ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” الإنسان إذا شعر بألم في نفسه فعليه أن يرقي نفسه ويذهب الأطباء، وبهذا لا يُعطّل علاجه الطبي ورُقية نفسه بالقرآن الكريم، حتى يشفيه الله عز وجل ” .
وتابع: ” أما ما يوضع من توقعات وتخرصات من الناس بحجة أنه جرّب وهكذا، فإنه لا يؤخذ به، وجعل الناس يظنون أنه ممسحورون ” .
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