السبر: الإنسان لا يعرف أنه مسحور (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد بن عبدالله السبر، كيف يعرف الإنسان أنه مسحور وطريقة علاج نفسه، مشيرًا إلى أن الإنسان لا يعرف أنه مسحور وإنما العلم عند الله.

وقال ” السبر ” خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” الإنسان إذا شعر بألم في نفسه فعليه أن يرقي نفسه ويذهب الأطباء، وبهذا لا يُعطّل علاجه الطبي ورُقية نفسه بالقرآن الكريم، حتى يشفيه الله عز وجل ” .

وتابع: ” أما ما يوضع من توقعات وتخرصات من الناس بحجة أنه جرّب وهكذا، فإنه لا يؤخذ به، وجعل الناس يظنون أنه ممسحورون ” .