بالصور.. غضب بسبب ممارسة زوجان العلاقة الحميمة في مقبرة

دﺑلن(صدى):

اكتشفت امرأة كانت تزور قبر أمها المتوفاة، وجود زوجين يمارسان العلاقة الحميمة في المقبرة، ما أصابها بالاشمئزاز.

والتقطت المرأة، مجموعة من الصور لهما أثناء قيامهم بهذا الفعل، على أمل إحراجهما لكنهم لم يهتموا، وذلك في أحد المقابر بأيرلندا.

وتظهر الصور، الزوجين ملقيان تحت شجرة ويقومان بممارسة العلاقة، وقالت المرأة : ” لقد شعرت بالرعب ولكن يبدو أنهم لم يهتموا ” .

وتابعت: ” لو كان الأمر على قبر أمي، لما كنت مسؤولاً عما كنت سأفعله ” ، مضيفة : ” أخرجت هاتفي على أمل أن يخجلهم. لقد كان عارًا مطلقًا، لن تتصرف الكلاب هكذا ” .