بعد يوم من زواجها.. هنا الزاهد ضيفة في برنامج تلفزيوني

القاهرة(صدى):

ظهرت الفنانة هنا الزاهد والفنان مصطفى خاطر، ضيفان على الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير، في برنامج تلفزيوني اليوم الخميس.

وجاء ذلك بعد احتفال الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بحفل زفافهما، أمس، بأحد فنادق القاهرة، حيث جرى دعوة نجوم الفن، كما تم اختيار هذا اليوم تحديدًا قبل مهرجان الجونة حتى يستطيع الجميع الحضور.

وجاء المشهد الأخير في ختام حفل الزفاف، باحتفال الحضور بالعروسين من خلال إشعال شموع وألعاب نارية، مع وابل من صافرات الإعجاب، واحتضن ” فهمي ” هنا الزاهد وقبَّلها.